×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eşinin eski kocası tarafından canice katledildi

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Polis#Sakarya
Eşinin eski kocası tarafından canice katledildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 11:09

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kıskançlık sebebiyle çıkan kavgada, eşinin eski kocası tarafından göğsünden bıçaklanan yabancı uyruklu şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.N. ile bir süre önce boşandığı eşinin yeni kocası J.S. arasında kıskançlık sebebi ile tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında A.N., J.S.'yi göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı J.S., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. J.S. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#Polis#Sakarya

BAKMADAN GEÇME!