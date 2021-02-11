Eşinin cesedini 3 gün saklamış

Adana’nın Seyhan ilçesinde oturan bir çocuk babası Mustafa Güven (44), 2018 Şubat ayında ortadan kaybolmuş, eşi Nazmiye Güven (39), polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. 3 yıldır haber alınamayan Güven’in banka hesabındaki 10 bin liranın da hiç harcanmadığı belirlenince Güven’in öldüğü ya da cinayete kurban gittiği üzerinde duruldu.

Güven’in yaşadığı mahallede araştırma yapan polis, kayıp başvurusuna yakın bir tarihte eşi Nazmiye Güven ile kayınpederi Ahmet Demirci’nin (73) akşam saatlerinde ellerinde torbayla bir şeyler taşıdıklarını tespit etmiş, bunun üzerine Nazmiye Güven’i takibe almıştı.

Polis, Nazmiye Güven ve yasak aşk yaşadığı iddia edilen Ramazan Ö.’yü gözaltına alırken, kayınpeder Ahmet Demirci ise polisin geldiğini öğrenince fenalaşıp, ölmüştü.

Emniyet’e götürülen Nazmiye Güven ifadesinde, eşini babasının öldürdüğünü ve cesedini bir torbaya koyarak otomobille ormanlık araziye attıklarını itiraf etmişti.

CESEDİNİ BANYODA SAKLAMIŞLAR

Polisin sürdürdüğü soruşturmada cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Nazmiye Güven’in, cinayetin ardından eşinin cesedini 3 gün boyunca evin banyosunda sakladığı belirlendi. Cesedin kokmaya başlaması üzerine binadakilerin şüphelendiği, bunun üzerine Nazmiye Güven’in babası ile cesedi torbaya koyup götürdükleri, ara ara da bölgeye giderek kontrol ettikleri belirlendi.

CİNAYETİN ARDINDAN MESAJ GÖNDERMİŞ

Bu arada, Mustafa Güven’in ailesinin şüphelenmesi üzerine Nazmiye Güven’in, eşinin çalışmak için yurtdışına gittiğini, kimseyle görüşmek istemediğini söylediği öne sürüldü. Bu iddiasını somutlaştırmak için de cinayetin ardından eşinin cep telefonundan kendisine ve Mustafa Güven’in kardeşi Latif Güven’e, “Ben çalışmak için yurtdışına gidiyorum. Beni aramayın. Kimseyle görüşmek istemiyorum” şeklinde mesaj gönderdiği belirtildi.