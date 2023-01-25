Eşinin boğazını kesip sağlıkçıları rehin aldı

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Tartışmanın büyümesi üzerine R.I., elindeki bıçakla 2 çocuğunun gözü önünde Ş.I.’yı boğazından, yüzünden ve elinden yaraladı. R.I. ardından evinin penceresine çıkarak, “Eşimin boğazını kestim, sadece ambulans gelsin” diye bağırdı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. R.I., eve giden sağlık çalışanları içeri girdikten sonra kapıyı kilitleyerek anahtarı yanına aldı. R.I.’nın elindeki bıçakla sürekli “Müdahale edin, ölmesin” sözleri eşliğinde sağlık çalışanları, yaklaşık 10 dakika boyunca Ş.I.’ya müdahale etti. Sağlıkçıların ambulansa götürme talebini de reddeden R.I., kapıyı açmayı kabul etmedi.

teslim oldu

Polis ekiplerinin ‘Kapıyı aç yoksa kıracağız’ demesi üzerine R.I. polise teslim oldu. Ş.I. da ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olan Ş.I., tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Yapılan incelemede R.I.’nın 6 suçtan kaydının olduğu ve hakkında 3 kez aile içi şiddetle ilgili işlem yapıldığı belirlendi. R.I. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.