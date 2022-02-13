Cani koca: 'Allah şifa versin. Kendisini çok seviyorum, dua ediyorum'

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Olay, dün saat 12.00 sıralarında 4 katlı bir binanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. Demirci ustası Yüksel Özkulluk, 25 yıllık eşi Döndü Özkulluk ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Yüksel Özkulluk, bu sırada mutfaktan aldığı bıçakla eşini 4 yerinden bıçakladı. Yüksel Özkulluk, kendisine engel olmak isteyen kızı Amine'yi de elinden bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan anne- kız, ihbarla gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Göğsünden ve boğazından aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanan Döndü Özkulluk'un yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesi devam ediyor. Elinden yaralanan Amine Özkulluk da tedavisinin ardından taburcu oldu.

'25 YILLIK KARIMA KIYDIM'

Olayın ardından kaçan Yüksel Özkulluk, Cankıllı Köyü'nde saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen Yüksel Özkulluk, polis aracından inerken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Kamera kayıtta mı?” diye sordu. Yüksel Özkulluk, gazetecilere, suçsuz ve masum olduğunu öne sürerek, ''İyi çek. Kadınlara olan şiddette kimse kocalarına kızmasın. Devletimiz kadınların arkasında durdu ve kadınlar da şımardı. Ben suçsuz ve masumum. Eşim beni kışkırttı ve tahrik etti. 25 yıllık eşimi bıçakladım, çok pişmanım. Bunu yayınlayın rica ediyorum ve televizyonlara verin. Cümle alem duysun. Karı -koca cinayetlerinde olayın tüm suçlusu kadınlar. Aramızda bir şey yokken oldu ve ben de çok pişmanım. 25 yıllık karıma kıydım ve çok pişman oldum'' dedi.

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“Eşime Allah şifa versin. 25 yıllık çocuklarımın anasına böyle bir şey yaptığım için çok pişmanım" diyen Yüksel Özkulluk, "Bir anlık öfkemin esiri oldum. Öfkeme sahip çıkamadım. Ben de böyle olsun istemezdim. Aslında niyetim kendime zarar vermekti. Daha önce de yaptım, kafamı defalarca duvara vurdum ona zarar vermeyim diye, bunu kendisi de çok iyi bilir. Ama o an kendimi dışarı atıp çıkıp gidemedim. Onun gitmesine engel olmak istedim. Evden gitmek istiyordu. Engel olamadım. Çok pişmanım, kendisini çok seviyorum” dedi.

TUTUKLANDI

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Yüksel Özkulluk (47) sevk edildiği mahkemece tutuklandı.