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Eşini başını duvara vurarak ağır yaraladı! Tutuklandı

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#Edirne#Keşan#Kadına Şiddet
Eşini başını duvara vurarak ağır yaraladı Tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 12:12

Edirne'nin Keşan ilçesinde eşi İlsu Güzel'i (23) çenesinden tutup, başını duvara vurarak ağır yaraladığı iddia edilen Görkem Güzel (29), gözaltına alınıp, tutuklandı.

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Olay, 13 Kasım günü saat 17.00 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Gülsüm Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Görkem Güzel, eşi İlsu Güzel'in düşüp, başını çarptığını, ardından bayıldığını belirterek ambulans istedi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri, sevk edildi. Bilinci kapalı olan İlsu Güzel, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarlarında tıkanıklık olduğu belirlenen İlsu Güzel, ilk müdahale sonrası İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

EŞİ, İFADESİNİ YALANLADI

İfadesi alınan Görkem Güzel, polise eşinin yere düşerek, başını çarptığını söyledi. Dün sabah saatlerinde bilinci yerine gelen İlsu Güzel, polise verdiği ifadede; tartıştığı eşi Görkem Güzel'in, çenesinden tutarak başını duvara vurduğunu söyledi. İlsu Güzel'in ifadesi üzerine İstanbul'da gözaltına alınan Görkem Güzel, Edirne'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ifadesinde eşine şiddet uygulamadığını öne süren Görkem Güzel, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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İlsu Güzel'in İstanbul'daki tedavisinin sürdüğü bildirilirken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. 

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#Edirne#Keşan#Kadına Şiddet

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