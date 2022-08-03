Eşinin babasına ‘Kızını öldüreceğim’ dedi! Tutuklandı

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Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde durakta minibüs bekleyen N.C.'nin yanına arabayla gelen kızının boşanma aşamasında olduğu eşi G.D., "Senin kızını bu belimdeki silahla vuracağım" diyerek tehdit edip uzaklaştı.

Baba N.C., Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Aranan G.D.'nin Edirne il merkezinde olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Selimiye Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanan şahıs, gözaltına alınarak Keşan'a sevk edildi. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ifadesi alınan G.D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.