Eşinin ailesiyle görüşmesini engelleyemezsin

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KAYSERİ’de yaşayan bir kadın, eşinin sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kaldığı gerekçesi ile boşanma davası açtı. Evliliğinin ilk ayında eşinin maaş kartına el koyduğunu öne süren kadın, boşanma davası dilekçesinde şu iddialara yer verdi: “Eşimin maaş kartımı almasına izin vermedim. Buna sinirlenen eşim, kafamı duvara vurdu. Sürekli ilgisiz, aşağılayıcı ve rencide edici davranışlarda bulunan eşim, evin hiçbir ihtiyacını karşılamamaktadır. Benim ailemle görüşmemi istememektedir. Ailemi ziyarete gitmemi engellemektedir. Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklere aykırı davranan eşim, boşanmada kusurludur. Bana fiziksel ve psikolojik baskı uygulayan eşimden boşanmak istiyorum. Evlilik birliğimiz çekilmez bir hal almıştır. Bu nedenle 300 bin lira tazminata hükmedilmesini istiyorum.”

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Davaya cevap veren koca ise eşinin sürekli kendisini eleştirdiğini ve lüks sayılacak taleplerde bulunduğunu belirterek karşı boşanma davası açtı. Eşine kesinlikle şiddet uygulamadığını dilekçesinde anlatan karşı davacı koca, “Eşim sebepsiz yere beni karakola şikâyet etmektedir. Kişilik yapısı itibariyle sinirli ve agresif olan eşim, bana hakaret etmektedir. Bu nedenle 100 bin lira tazminata hükmedilmesini istiyorum” dedi.

KADIN HAKLI BULUNDU

Kararını açıklayan Kayseri 8. Aile Mahkemesi, erkeği ağır kusurlu, kadını ise az kusurlu bularak tarafların boşanmasına karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında, “Eşinin ailesinin ziyarete gelmesini engelleyen erkeğin bu eylemi, evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesine sebep olmuştur. Kadının evlilikten beklediği menfaatleri zedelenmiş, kişilik hakları saldırıya uğramıştır. Bu nedenle erkeğin, boşandığı karısına 50 bin lira tazminat ödemesi gerekmektedir” denildi.

Mahkeme ayrıca erkeğin açtığı tazminat davasını ise reddetti.

Yerel mahkemenin kararına itiraz eden erkek ise boşanma davası dosyasını Yargıtay’a taşıdı. Yerel mahkemenin eksik inceleme yaparak tazminat talebini reddettiğini itiraz dilekçesinde belirten davalı erkek, aleyhine verilen kararın kaldırılmasını istedi.

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‘BOZULMASINA GEREK YOK’

Kararını açıklayan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşini ailesiyle görüştürmeyerek evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesinde erkek eşi ağır kusurlu bularak itirazını reddetti. Yerel mahkemenin kararını onayan Yargıtay’ın gerekçeli kararında şunlara yer verildi: “Kadının, boşanma sebebiyle beklenen menfaatleri zedelenmiş, kişilik hakları saldırıya uğramıştır. Bu nedenle yerel mahkemenin boşanma kararı usul ve kanuna uygun olduğu gerekçesiyle erkeğin temyiz dilekçesindeki nedenler, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.”

‘AİLESİYLE GÖRÜŞEMEMEK KADINI YALNIZLAŞTIRIR’

- KONUYLA ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Barosu Avukatı Dilek Yüksel ise “Eşini, ailesi ile görüştürmemek duygusal şiddete yönelik bir davranıştır. Bu sebebe dayanarak evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası açılabilir. Eşini, ailesi ile görüştürmemek, eşin ailesi ile bağlarını zayıflatır, kişiyi yalnızlaştırır. Ayrıca eşin hem aile içinde hem toplum içinde küçük düşmesine neden olur” dedi.

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