Eşinin acı çekmesini izlemiş... İple bağlayıp darp etmişti

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Başkan, ifadesinde evdeyken eşinin ilaçlarını sakladığını gördüğünü belirterek, “İlaçlarımı vermesini istedim. ‘Çingene’ diyerek hakaret etti ve ilaçlarımı vermemekte direndi. Bunun üzerine sinirlendim. Eşimin yüzüne 3 defa tokat attım. Evin alt katında bulunan salon bölümündeki kanepenin üzerine oturtup içinde bulunan ip ve kabloları birleştirerek boynundan ve ayaklarından bağladım. İpleri kaçmaması için bir kısmını para kasasına diğer kısmını ise üst kat merdivenlerine bağladım. ‘Çingene’ demesi çok sinirlendirmişti. Onu bağladıktan sonra karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim. Yemek ve su istedi, vermedim. Sigara istedi, sigara da vermeyip içtiğim sigaranın izmaritini önüne atarak izledim” dedi.

‘BENİ ÇOK BUNALTTI, PİŞMAN DEĞİLİM’

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Eşini bağladıktan yarım saat sonra evden ayrıldığını dile getiren Başkan, “Geri döndüğümde jandarma personeli evimin önüne gelmişti. Ben balkondayken telefonundaki uygulama ile kolluk kuvvetlerinden yardım istemiş. Yapmış olduğum eylemlerden dolayı pişman değilim. Eşime ‘Seni öldüreceğim’ diyerek herhangi bir tehditte bulunmadım. Üzerime atılı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘yaralama’ suçlarını kabul ediyorum. Eşimin beni çok bunaltması ve sinirlendirmesi sebebiyle olay yaşanmıştır. Bu nedenle pişman değilim” diye konuştu.