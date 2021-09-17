Eşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye’den kötü haber: Felç kaldı

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ANKARA’nın Kahramankazan ilçesi Satıkadın Mahallesi’nde unlu mamuller dükkânı bulunan Himmet Aydemir (25), 27 Temmuz’da tartıştığı eşi Kadriye Aydemir’e (22) 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğunun gözü önünde tabanca ile ateş etti. Vücuduna 6 kurşun isabet etmesiyle ağır yaralanan Kadriye Aydemir, Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kurşunlardan 5’i ameliyatla çıkarılırken, diğeri bulunduğu yer tehlikeli olduğu için çıkarılamadı. Yoğun bakımda 15, serviste 15 gün olmak üzere toplam 1 ay süren tedaviyle hayata tutunan Kadriye Aydemir, sedyede taburcu edildi. Omuriliğini parçalayan kurşun nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan Kadriye Aydemir’in ihtiyaçlarını annesi Suna Arslan karşılıyor.



‘BENİM GENÇLİĞİMİ ALDI’

Kadriye Aydemir, haftanın 3 günü annesinin 4’üncü kattaki evinden sedye ile komşularının yardımıyla çıkarılıp, ambulansla kontrol ve fizik tedavi için hastaneye götürülüyor.

Eşinden sürekli şiddet gördüğünü, kendisini dağa götürüp dövdüğünü söyleyen Kadriye Aydemir, şöyle konuştu: “Belimden aşağısı tutmuyor, felç kaldım. Kolum çalışmıyor. Ben hiçbir şey yapmadım ona. 5 senedir çekiyorum. Ne çektiğimi Allah biliyor, 2 çocuğum biliyor. Dayak attı sustum, insanların içinde bağırdı, rencide etti sustum. 5 sene ona hizmet ettim. Ne dediyse onu yaptım. 2 çocuğumla onun ayağına pervane oldum. Ben bunu hak edecek, hiçbir şey yapmadım. 2 çocuğumun gözü önünde bana nasıl kıydın? 2 aydır çocuklarımı görmüyorum, beni görüp de o an tekrar akıllarına gelecek, diye. 22 yaşındayım, benim gençliğimi aldı. 3 yaşındaki çocuğum beni arıyor, ‘Anne sen canını sıkma, tekerlekli sandalyeye bindirip gezdiririm’ diyor. Doktorlar ‘Yürüme ihtimalin yok’ diyor. Kurşunun biri omuriliğe isabet edince parçalamış.”

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‘YARDIM İSTİYORUM’

Kadriye Aydemir, eşinin en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Anne Suna Arslan ise kızının 5 senedir şiddet gördüğünü belirterek, “En sonunda kızımı vurdu. Ben yetkililerden yardım istiyorum. Evim 4’üncü katta, kendisini aşağı indiremiyorum. Komşularımdan yardım istiyorum sürekli, aşağı indirmek için. Haftanın 3 günü tedaviye gidiyoruz, belediyenin aracı ile. Himmet Aydemir’in en ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.



Olayın ardından gözaltına alınan Himmet Aydemir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Himmet Aydemir hakkındaki soruşturma sürüyor.