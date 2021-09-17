Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Karar verildi İstanbulda 15 bin taksiye kameraKarar verildi! İstanbul'da 15 bin taksiye kamera#İstanbul
Eşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye’den kötü haber: Felç kaldıEşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye’den kötü haber: Felç kaldı#Himmet Aydemir
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Kaygalak: Temassız yöntemler giderek zenginleşiyorİş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Kaygalak: 'Temassız' yöntemler giderek zenginleşiyor#Temassız Ödeme
KKTC’de asgari ücret brüt 4970 lira olduKKTC’de asgari ücret brüt 4970 lira oldu#KKTC
Aramızdaki mesafeyi koşmadan kapatamayızAramızdaki mesafeyi koşmadan kapatamayız#Beşiktaş
Son Dakika: Mesut Özil Avrupaya 3 yıl sonra döndü Arsenalin ardından...Son Dakika: Mesut Özil Avrupa'ya 3 yıl sonra döndü! Arsenal'in ardından...#Fenerbahçe
Murat Evgin’den İspanya’da 3 gün üst üste konserMurat Evgin’den İspanya’da 3 gün üst üste konser#Murat Evgin
Almanya’nın tek kadın başbakan adayıAlmanya’nın tek kadın başbakan adayı#Almanya
AUKUS depremiAUKUS depremi#AUKUS
Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabasıÜnlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası! #Michelle Heaton
HABERLERGündem Haberleri

Eşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye’den kötü haber: Felç kaldı

#Himmet Aydemir#Kadriye Aydemir#Kurşun
Eşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye’den kötü haber: Felç kaldı

Eşi Himmet Aydemir’in 2 çocuğunun gözü önünde 6 kurşunla yaraladığı Kadriye Aydemir (22), hastanede 1 ay süren tedaviyle hayata tutundu ancak omuriliği parçalandığı için felç kaldı. Kadriye Aydemir “Benim gençliğimi aldı. Yürüme ihtimalim yok. En ağır cezayı alsın” diyor.

Haberin Devamı

ANKARA’nın Kahramankazan ilçesi Satıkadın Mahallesi’nde unlu mamuller dükkânı bulunan Himmet Aydemir (25), 27 Temmuz’da tartıştığı eşi Kadriye Aydemir’e (22) 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğunun gözü önünde tabanca ile ateş etti. Vücuduna 6 kurşun isabet etmesiyle ağır yaralanan Kadriye Aydemir, Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kurşunlardan 5’i ameliyatla çıkarılırken, diğeri bulunduğu yer tehlikeli olduğu için çıkarılamadı. Yoğun bakımda 15, serviste 15 gün olmak üzere toplam 1 ay süren tedaviyle hayata tutunan Kadriye Aydemir, sedyede taburcu edildi. Omuriliğini parçalayan kurşun nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan Kadriye Aydemir’in ihtiyaçlarını annesi Suna Arslan karşılıyor.

Eşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye’den kötü haber: Felç kaldı


‘BENİM GENÇLİĞİMİ ALDI’

Kadriye Aydemir, haftanın 3 günü annesinin 4’üncü kattaki evinden sedye ile komşularının yardımıyla çıkarılıp, ambulansla kontrol ve fizik tedavi için hastaneye götürülüyor. 

Eşinden sürekli şiddet gördüğünü, kendisini dağa götürüp dövdüğünü söyleyen Kadriye Aydemir, şöyle konuştu: “Belimden aşağısı tutmuyor, felç kaldım. Kolum çalışmıyor. Ben hiçbir şey yapmadım ona. 5 senedir çekiyorum. Ne çektiğimi Allah biliyor, 2 çocuğum biliyor. Dayak attı sustum, insanların içinde bağırdı, rencide etti sustum. 5 sene ona hizmet ettim. Ne dediyse onu yaptım. 2 çocuğumla onun ayağına pervane oldum. Ben bunu hak edecek, hiçbir şey yapmadım. 2 çocuğumun gözü önünde bana nasıl kıydın? 2 aydır çocuklarımı görmüyorum, beni görüp de o an tekrar akıllarına gelecek, diye. 22 yaşındayım, benim gençliğimi aldı. 3 yaşındaki çocuğum beni arıyor, ‘Anne sen canını sıkma, tekerlekli sandalyeye bindirip gezdiririm’ diyor. Doktorlar ‘Yürüme ihtimalin yok’ diyor. Kurşunun biri omuriliğe isabet edince parçalamış.”

Haberin Devamı

‘YARDIM İSTİYORUM’

Kadriye Aydemir, eşinin en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Anne Suna Arslan ise kızının 5 senedir şiddet gördüğünü belirterek, “En sonunda kızımı vurdu. Ben yetkililerden yardım istiyorum. Evim 4’üncü katta, kendisini aşağı indiremiyorum. Komşularımdan yardım istiyorum sürekli, aşağı indirmek için. Haftanın 3 günü tedaviye gidiyoruz, belediyenin aracı ile. Himmet Aydemir’in en ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.

Olayın ardından gözaltına alınan Himmet Aydemir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Himmet Aydemir hakkındaki soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Himmet Aydemir#Kadriye Aydemir#Kurşun