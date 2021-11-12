Eşini yaralayıp baldızını öldürene ‘iyi hal’

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Sanığa, eşini öldürmeye teşebbüsten verilen 15 yıl hapis cezası da tahrik ve iyi hal indirimiyle 9 yıl 4 aya düşürüldü, yardım etmek için eşini evine alan komşusu İ.P.’yi öldürmeye teşebbüsten ise 8 yıl 4 ay hapis verildi. Mahkemede Zennure Ünal’ın avukatı, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğine dair güvenlik kamerası görüntülerini sundu. Görüntülerde Ünal’ın elinde pompalı tüfekle beklediği ve ateş ettiği görüldü.

İNDİRİM İÇİN İFTİRA

Avukat, sanığın indirim alabilmek için eşi ve öldürdüğü baldızına iftira attığını belirterek, cezalardaki indirim yönünden Bölge Adliye Mahkemesi’ne itiraz ettiklerini kaydetti.