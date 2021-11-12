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Eşini yaralayıp baldızını öldürene ‘iyi hal’

#Kadın Cinayeti#Baldız#Eş
Eşini yaralayıp baldızını öldürene ‘iyi hal’

Anakara’da, şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk eden eşi Zennure Ünal’a (24) pompalı tüfekle ateş ederken baldızı Leyla Kılınç’ı (31) vuran Abdulsamed Ünal’a (27), baldızını öldürmekten verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, iyi hal indirimi ile müebbet hapse çevrildi.

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Sanığa, eşini öldürmeye teşebbüsten verilen 15 yıl hapis cezası da tahrik ve iyi hal indirimiyle 9 yıl 4 aya düşürüldü, yardım etmek için eşini evine alan komşusu İ.P.’yi öldürmeye teşebbüsten ise 8 yıl 4 ay hapis verildi. Mahkemede Zennure Ünal’ın avukatı, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğine dair güvenlik kamerası görüntülerini sundu. Görüntülerde Ünal’ın elinde pompalı tüfekle beklediği ve ateş ettiği görüldü.

Eşini yaralayıp baldızını öldürene ‘iyi hal’

İNDİRİM İÇİN İFTİRA

Avukat, sanığın indirim alabilmek için eşi ve öldürdüğü baldızına iftira attığını belirterek, cezalardaki indirim yönünden Bölge Adliye Mahkemesi’ne itiraz ettiklerini kaydetti.

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#Kadın Cinayeti#Baldız#Eş

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