Eşini vurdu görüntüleri paylaştı

İZMİR’in Buca ilçesinde dün saat 03.30 sıralarında Okan B. iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi S.B. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Y.T.’nin olduğu eve gitti. Okan B., eşi S.B. ve Y.T.’ye ateş ettikten sonra kaçtı. Saldırıda yaralanan S.B. ve Y.T. Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

‘YARIM KALMADI, ÖLECEKSİN’

Olaydan kısa süre sonra saldırganın, telefonuyla çektiği olay anı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Okan B. önce Y.T.’ye ardından da S.B.’ye ateş ettiği görüntülerin yer aldığı paylaşımına “Arkadaşlar bu videoyu paylaşmak istemezdim. Ama iki senedir içim içimi yiyor. S.B. senin canını almadan teslim olmayacağım. Bir daha cesetlerini atmazsam namussuzum. Benim namusumu kirletti ve başımı eğdi. Yarım kalmadı. Söz veriyorum öleceksin, bedelini ödeyeceksin” notunu da yazdı. Polis, Okan B.’yi olaydan kısa süre sonra gözaltına aldı.

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