Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Eşini ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı; toprağa gömdüğü tabancayla yakalandı

#Batman#Cinayet#Polis
Eşini ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı; toprağa gömdüğü tabancayla yakalandı

BATMAN'da cuma gecesi parkta yeğeni Abdulgani Demir'i (27) ve daha sonra eve giderek eşi Keziban Başak Demir'i (53) tabancayla ateş ederek öldüren Şeyhmus Demir (65), aynı mahallede bulunan taziye evi yakınında da yengesi Felek Demir'i (44) aynı tabancayla yaraladı. Olaydan sonra kaçan ve merkeze 16 kilometre uzaklıkta bulunan Oymataş köyünde saklandığı tespit edilen Şeyhmus Demir, toprağa gömdüğü tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Demir, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 27 Mayıs'ta Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyhmus Demir, mahallede bulunan Şerzan Parkı'nda belirlenemeyen bir nedenle yeğeni Abdulgani Demir'i tabancayla ateş ederek öldürdü. Daha sonra otomobille kaçan Şeyhmus Demir, oturdukları binaya giderek bahçede bulunan eşi Keziban Başak Demir'e tabancayla ateş etti. Keziban Başak Demir de olay yerinde hayatını kaybederken, geldiği otomobille kaçan Şeyhmus Demir, bu kez aynı mahallede bulunan taziye evinin yakınında yengesi Felek Demir'e ateş etti. Şeyhmus Demir, otomobille kaçarken, olay yerlerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerlerinde hayatlarını kaybeden Keziban Başak Demir ve Abdulgani Demir'in cansız bedenleri otopsi için Batman Eğitim Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı Felek Demir de e ilk müdahalesinin ardından aynı hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Şeyhmus Demir'in merkeze 16 kilometre uzaklıkta bulunan Oymataş köyünde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Şeyhmus Demir, gözaltına alındı. Demir'in olayda kullandığı ve toprağa gömdüğü tabanca da ele geçirildi. Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keziban Başak Demir ve Abdulgani Demir'in cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Olayda ağır yaralanan hastanenin yoğum bakımında tutulan Felek Demir'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Batman#Cinayet#Polis

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google