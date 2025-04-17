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Eşini ve üvey amcasını öldürmüştü! Cezası belli oldu... 'Namus kısmını adalete bırakıyorum'

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#İstanbul#Cinayet#İslam Keleş
Eşini ve üvey amcasını öldürmüştü Cezası belli oldu... Namus kısmını adalete bırakıyorum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 13:02

Bağcılar'da eşini ve üvey amcasını silahla ateş ederek öldüren sanık, müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırıldı.

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Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık İslam Keleş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada müşteki Alihan, Hülya ve Metehan Ergün ile taraf avukatları hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık Keleş, her şeyi anlattığını, namus kısmını adalete bıraktığını söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığı, amcası İsa Ergün'ü kasten öldürmekten müebbet, eşi Yeliz Keleş'i kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığa ayrıca, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.

Eşini ve üvey amcasını öldürmüştü Cezası belli oldu... Namus kısmını adalete bırakıyorum

İslam Keleş

İDDİANAMEDEN

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık İslam Keleş'in, 10 Eylül 2023'te Bağcılar'da eşi Yeliz Keleş'i ve üvey amcası İsa Ergün'ü, aralarında ilişki olduğundan şüphelenerek dört el ateş edip öldürdüğü kaydedilmişti.

İddianamede, sanığın "eşi kasten öldürmek" ve "tasarlayarak öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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#İstanbul#Cinayet#İslam Keleş

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