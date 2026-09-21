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Eşini ve onun anne ve babasını öldüren şüpheliden pişkin savunma: Yine olsa yine yaparım

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#Cinayet#Aile İçi Şiddet#Antalya
Eşini ve onun anne ve babasını öldüren şüpheliden pişkin savunma: Yine olsa yine yaparım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 16:38

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle vurarak öldüren Sefer Coşkun, gizlendiği ormanda yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde pişmanlık duymadığını belirterek, "Yine olsa yine yaparım" dediği öğrenildi.

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Olay, 16 Eylül'de saat 05.00 sıralarında, Korkuteli ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Sefer Coşkun, otomobiliyle boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşegül Coşkun ile anne ve babasının oturduğu eve gitti. Taraflar arasında çıkan tartışmada Coşkun, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile Engel ve kayınpederi Ahmet Engel'i vurarak öldürdü.

Eşini ve onun anne ve babasını öldüren şüpheliden pişkin savunma: Yine olsa yine yaparım

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayşegül Coşkun, annesi Cemile ve babası Ahmet Engel'in cenazeleri, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna götürüldü. Ayşegül Coşkun ile anne ve babası, Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde yan yana toprağa verildi.

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Eşini ve onun anne ve babasını öldüren şüpheliden pişkin savunma: Yine olsa yine yaparım

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından kaçan şüpheli Sefer Coşkun, gizlendiği ormanda yakalanıp gözaltına alındı. İşlemleri için jandarma karakoluna götürülen şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Coşkun, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde tutuklanıp, Döşemealtı Cezaevi'ne gönderildi. Sefer Coşkun'un olaydan herhangi bir pişmanlık duymadığı, 'Yine olsa yine yaparım' şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Eşini ve onun anne ve babasını öldüren şüpheliden pişkin savunma: Yine olsa yine yaparım

3 ÇOCUĞU DEVLET KORUMASINDA

Ahmet Engel'in, ayrılma sürecinde damadının baskılarından kurtulmak için memleketi Aksu ilçesinden Korkuteli'ne taşındığı, eşi, kızı ve torununu da yanında götürdüğü, Sefer Coşkun hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı. Sefer Coşkun'un, sanal medya hesabından tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı da belirlendi. Olayın ardından Ayşegül Coşkun ve Sefer Coşkun çiftinin 3 çocuğunun ise devlet korumasına alındığı öğrenildi.

Eşini ve onun anne ve babasını öldüren şüpheliden pişkin savunma: Yine olsa yine yaparım

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#Cinayet#Aile İçi Şiddet#Antalya

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