×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eşini ve oğlunu tabancayla öldüren eski muhtar tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Giresun#Muhtar#Cinayet
Eşini ve oğlunu tabancayla öldüren eski muhtar tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 17:16

Giresun'un Çamoluk ilçesinde eşini ve oğlunu tabancayla öldüren Kılıçtutan köyü eski muhtarı Fazlı Y. tutuklandı.

Haberin Devamı

İlçenin Kılıçtutan köyündeki Karabayır Camisi önünde dün gece Fazlı Y. (56) ile eşi Hanife Y. (54) ve oğlu Beytullah Y. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fazlı Y, tabancayla eşi ve oğluna ateş etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından gözaltına alınan Fazlı Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından Alucra Adliyesi'ne sevk edildi.

İlçeye bağlı Kılıçtutan köyünün eski muhtarı olduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Giresun#Muhtar#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!