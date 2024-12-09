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Eşini ve oğlunu öldüren cani, intihar girişiminde bulundu

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#Mersin#Akdeniz#Soruşturma
Eşini ve oğlunu öldüren cani, intihar girişiminde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 03:08

Mersin'de eşi Leyla Çakmak'ı (50) sokak ortasında öldüren Zafer Çakmak (46), bir gün sonra da oğlu M.Ç’yi (8) öldürüp, intihar girişiminde bulundu.

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Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesine bağlı Iğdır Mahallesi'ndeki bir otelin girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 7 Aralık'ta merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde eşi Leyla Çakmak'ı öldüren Zafer Çakmak, olaydan sonra 8 yaşındaki oğlu M.Ç.'yi de yanına alarak kayıplara karıştı.

Eşini ve oğlunu öldüren cani, intihar girişiminde bulundu

Polis ekipleri tarafından her yerde aranan cinayet şüphelisi Çakmak, akşam saatlerinde otomobiliyle bir otelin önünde geldi. Otomobilde bulunan Çakmak, tabancayla önce oğlu M.Ç.'yi, ardından da kendisini vurdu. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde M.Ç.'nin hayatını kaybettiği, ağır yaralı olduğu belirlenen Çakmak ise yapılan müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Mersin#Akdeniz#Soruşturma

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