Eşini ve komşusunu katletti

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Zile basan ve kapı açılmayınca kendi anahtarıyla içeriye giren Şimşek, eşi Esma Şimşek (23) ile komşusu Alihan Hızarcı’yı (27) evde gördü. Daha önce de eşinin kendisini komşusu ile aldattığını iddia eden Şimşek, eşi ve komşusuyla tartışmaya başladı, ardından mutfağa giderek aldığı ekmek bıçağıyla eşi ve komşusuna saldırdı. Birçok yerinden bıçak darbesi alan Esma Şimşek ve Alihan Hızarcı olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan Şimşek ise cinayetlerin ardından kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Olaylar sırasında Şimşek çiftinin yaşları küçük olan iki çocuğunun evde olduğu belirlendi. Gürültü ve çığlıkların ardından komşuların ihbarıyla eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Yapılan incelemede üç şahsın da hayatını kaybettiği öğrenildi. Cesetler otopsileri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Çiftin çocukları ise devlet korumasına alındı.