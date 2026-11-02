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Eşini ve kızını tehditle kovdu, yemek yaparken evi yaktı: Kaçan şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Tehdit#Ev Yakma
Eşini ve kızını tehditle kovdu, yemek yaparken evi yaktı: Kaçan şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 13:34

Samsun Canik'te tartıştığı ailesini ölümle tehdit edip dışarı atan alkollü koca, ocakta yemek unutup uyuyakalınca evde yangın çıktı. Alevleri fark edince dışarı kaçan şahıs, eşi ve kızının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Devgeriş Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen R.S., tartıştığı eşi A.S. (48) ve kızı İ.N.S.’yi öldürmekle tehdit edip, evden kovdu. Bunun üzerine A.S. ve İ.N.S. evden çıktı. Bir süre sonra R.S., yemek pişirirken uyuyakaldı.

Eşini ve kızını tehditle kovdu, yemek yaparken evi yaktı: Kaçan şüpheli yakalandı

Bu sırada ocaktaki yemekten kaynaklı yangın çıktı. Yangını gören R.S., evden kaçtı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Anne ve kızı, R.S.’den şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

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#Samsun#Tehdit#Ev Yakma

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