Eşini ve kızını sopayla darbederek hastanelik etti! Tutuklandı

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S.A.(49) adlı şahıs, eşi H.E.A. (49) ile kızı N.İ.S.A.'yı (20) evlerinde sopa ile darbederek hastanelik etti.

Genç kız ve annesi polise şikayette bulundu. İ.S.A., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan İ.S.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kızına bir kez vurduğunu ve eşine vurmadığını ileri sürerek "Kasten yaralama ve tehdit" suçlarından nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.S.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.