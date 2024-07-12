Eşini ve kendi annesini katletmişti... Oğlundan çarpıcı sözler: Babamın aklında kurduğu şeyler vardı

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Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde oturan Nurettin Kaya, 24 Kasım 2023'te eşi Halime Kaya ile birlikte karşı evde oturan annesi Fahriye Kaya'nın yanına gitti. Mutfakta çıkan tartışmada Nurettin Kaya, belindeki tabancayı çıkarıp annesi Fahriye Kaya ile eşi Halime Kaya'yı başlarından vurduktan sonra motosikletle kaçtı. 4 çocuk annesi Halime Kaya yaşamını yitirirken, yaralanan Fahriye Kaya ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fahriye Kaya da 18 Ocak 2024'te öldü. Bir süre psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Nurettin Kaya, yakalanıp tutuklandı.

AKIL HASTASI RAPORU VERİLDİ

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınan Nurettin Kaya'ya yapılan muayenesinde delüzyonel bozukluk tanısı koyuldu. Raporda, mevcut akıl hastalığı, sanığın işlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılamasını ve bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğini önemli ölçüde azaltıcı nitelikte olup, suç tarihinde ve halen müsnet suçu nedeniyle cezai ehliyetinin olmadığının, ilgili maddeye göre ceza verilmeyip akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi gerektiği belirtildi.

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Akıl hastası olduğu yönünde rapor verilen Nurettin Kaya hakkında 'Kadın olan üst soydan akrabayı kasten öldürme' ve 'Kadın olan eşi kasten öldürme' suçlarından Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Nurettin Kaya ile avukatı katıldı. Kimlik sorgusunun ardından Kaya'ya savunmasını yapması için söz hakkı verildi. Nurettin Kaya, öldürdüğü Halime'nin eşi, Fahriye Kaya'nın da annesi olduğunu belirterek, "Bu konuda konuşmak istemiyorum" dedi. Kaya, susma hakkını kullandı.

'BABAMIN AKLINDA KURDUĞU ŞEYLER VARDI'

Mahkeme, daha sonra tanıkları dinledi. Kaya'nın ağabeyi Mehmet Sait Kaya tanıklık yapmazken, Kaya'nın oğlu Süleyman Kaya, olayı görmediğini söyledi. Olay sırasında odada oturduğunu ifade eden Süleyman Kaya, "Küçük kardeşim gelip, 'Babam, annem ve nineme sıktı' dedi. Olayın olduğu üst kata çıktığımda yengem içeri girmeme izin vermedi. Doktorlar babamın psikolojik rahatsızlığı olduğunu söylediler. Ancak yeteri kadar olmadığını belirttiler. Babamın aklında kurdukları şeyler vardı. Annemle aralarında sorun olduğunu bilmiyorum" dedi.

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'SİLAHI BELİNE KOYUYORDU'

Nurettin Kaya'nın yengesi Zübeyde Kaya da tanıklık yaptı. Kendilerinin alt katta oturduğunu ifade eden Kaya, "Üst kattan ses duyunca yukarı çıktım. Olay olmuştu. Kayınbiraderim elindeki silahı beline koyuyordu. Halime yerde yatıyordu. Aralarında sorun olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

YENİDEN RAPOR ALINACAK

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin tamamlanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Nurettin Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet ayrıca, sanığın akıl sağlığı ile ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ikinci bir rapor alınmasını da kararlaştırarak duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.