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Eşini ve dayısını öldürüp kaçtı

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#Cinayet#Gaziantep#Kahramanmaraş
Eşini ve dayısını öldürüp kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 17:44

Gaziantep'te Şıhlı Solmaz (33), önce eşi Sakine Solmaz'ı (28) bıçakla boğazını keserek ardından da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü dayısı Güngör Yıldız'ı (34) tabancayla başından vurarak öldürüp, kaçtı.

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Olay, dün gece saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şıhlı Solmaz, eşi Sakine Solmaz ile dayısıyla ilişkisi olduğunu öne sürerek tartıştı. Tartışma sırasında Şıhlı Solmaz, eşi Sakine Solmaz'ın başını bıçakla kesip kaçtı. Güvenlik güçlerinin yakalamak için peşine düştüğü Şıhlı Solmaz, bugün öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine geldi. Şıhlı Solmaz, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısı Güngör Yıldız'ı Narlı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda tabancayla başından vurup, kaçtı.

Eşini ve dayısını öldürüp kaçtı

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürülen Güngör Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şıhlı Solmaz'ı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Cinayetlerle ilgili soruşturma sürüyor

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Eşini ve dayısını öldürüp kaçtı

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#Cinayet#Gaziantep#Kahramanmaraş

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