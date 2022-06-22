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Eşini ve çocuklarını öldürüp, kendisini de vurmuştu... 5 gün sonra öldü

#Onur Muti#Cinayet#Antalya
Eşini ve çocuklarını öldürüp, kendisini de vurmuştu... 5 gün sonra öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde, pompalı tüfekle eşi Selda Muti (25) ve bedensel engelli kızı Beyhan Su (3) ile 7 aylık oğlu Ata'yı öldürüp, aynı silahla intihara kalkışan Onur Muti (24), 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, 17 Haziran günü saat 17.30 sıralarında, Serik ilçesi Bozdoğan Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Onur Muti, eşi Selda ile bedensel engelli kızı Beyhan Su ve oğlu Ata'ya pompalı tüfekle ateş etti. Muti, daha sonra aynı tüfekle intihara kalkıştı. Muti'nin çalıştığı yakındaki şantiyeden silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Beyhan Su ile Ata'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Selda Muti de kurtarılamadı. Ağır yaralanan Onur Muti ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eşini ve çocuklarını öldürüp, kendisini de vurmuştu... 5 gün sonra öldü



Koltuk altından ve yüzünden vurulan Onur Muti, tedavisinin sürdüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. Muti'nin cenazesi, otopsi sonrası Bozdoğan Mahallesi'nde toprağa verilecek. Selda Muti ile çocukları Beyhan Su ve oğlu Ata Muti'nin cenazeleri, olaydan 1 gün sonra Bozdoğan Mahallesi'nde defnedilmişti.

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#Onur Muti#Cinayet#Antalya

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