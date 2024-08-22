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Eşini ve çalışanını iş yerinde vurarak öldürdü

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#Cinayet#Şanlıurfa#Şanlıurfa Haberleri
Eşini ve çalışanını iş yerinde vurarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 15:37

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir kişi sahibi olduğu fıstık tesisinde eşini ve çalışanını tabancayla vurarak öldürdü.

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Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Dergili Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Gafari Çolak (60), sahibi olduğu fıstık tesisinde eşi Gülizar Çolak (59) ile çalışanı Nuh Kartal'a (50) tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Çolak ve Kartal yere yığıldı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine tesise, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Nuh Kartal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Gülizar Çolak da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, Gafari Çolak'ı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Cinayet#Şanlıurfa#Şanlıurfa Haberleri

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