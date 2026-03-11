Eşini ve baldızını katletmişti… 60 bıçak darbesi canavarca bulunmadı, mahkeme iyi hal indirimi yaptı

Haberin Devamı

İSTANBUL Beylikdüzü’nde yaşayan Ferhat Boduroğlu (32), boşanma aşamasında olduğu Vildan Boduroğlu’nu (23) evlerinde 17 Eylül 2022 sabahı 38 kez bıçakladıktan sonra üst katta uyuyan ve eşinin kendisinden ayrılmasından sorumlu tuttuğu baldızı Fatma Zehra Koyun’u (18) da 22 yerinden bıçaklamıştı. Boduroğlu, öldürdüğü eşinin ve baldızının fotoğraflarını çektikten sonra eşinin ailesine göndermişti. Boduroğlu, kızıyla çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak altına “Kızımla son foto” yazmıştı. O gece evde olan Boduroğlu’nun arkadaşı Arif Türkan’ın DNA’sı, Fatma Zehra Koyun’un tırnaklarında çıkmıştı. Tutuklanan Boduroğlu hakkında iki kişiyi ‘canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, arkadaşı Arif Türkan hakkında da iki cinayete yardım etme suçundan 40 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

TANIDIK SAVUNMA

Bakırköy 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada yaptığı savunmada Ferhat Boduroğlu, “Eşime âşıktım. Çocuğumu annesiz bırakmak istemezdim. Evden ayrıldıktan 40 gün sonra beni aradı. Kardeşi ve kızımla geldi. Arkadaşlarım evdeydi. Alkol aldık. Sabah uyandık. Mutfakta Vildan beni aşağılamaya başladı. Bana erkek fotoğrafları göstermeye başladı. Kardeşiyle birlikte onlarla ilişkiye girdiklerini anlattı. Tezgâhın üzerinde gördüğüm bıçağı aldım hedef gözetmeksizin vurdum. Yukarı Zehra’nın yanına çıktım. Uyuyordu. ‘Bu kızı niye bu hayata sürükledin, değdi mi?’ dedim. ‘Siz hep bunları hak ediyorsunuz’ dedi. Onu da bıçakladım. Bir öfke patlaması yaşadım” dedi.

ŞARTLAR OLUŞMAMIŞ

Görülen son duruşmada mahkeme heyeti, Ferhat Boduroğlu’na ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşe karşı kasten öldürme’ suçundan dava açıldığını ancak ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek’ kasten öldürme suçunun unsurlarının oluşmadığını belirtti. Heyet, Boduroğlu’na ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasız oluşu, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerinde olası etkileri lehine takdiri hafifletici neden kabul edilerek cezası müebbet hapis cezasına indirildi. Mahkeme, Ferhat Boduroğlu’nu baldızı Fatma Zehra Koyun’u da kasten öldürdüğü gerekçesiyle önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.

BERAAT VE MÜEBBET

Mahkeme, Arif Türkan’a Fatma Zehra Koyun’a yönelik ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Türkan’ın sabıkasız oluşu, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerinde olası etkileri lehine takdiri hafifletici neden kabul edilerek bu cezası müebbet hapis cezasına indirildi. Vildan Boduroğlu cinayetine iştirak suçundan hakkında dava açılan ve suçlamaları reddeden Arif Türkan’ın delil yetersizliği nedeniyle beraatına hükmetti.