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Eşini ve 2 çocuğunu rehin almıştı! Yakalanma anı kamerada

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#İzmir#Rehin#İzmir Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 15:10

İzmir'de eşi ve 2 çocuğunu rehin alıp, 3 saat bıçakla direndikten sonra polisin müdahalesi ile gözaltına alınan firari hükümlü Yılmaz Dai (43), tutuklandı.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Konak ilçesi Atilla Mahallesi 467 Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Yılmaz Dai, eşini ve 2 çocuğunu evinde rehin aldı.

Eşini ve 2 çocuğunu rehin almıştı Yakalanma anı kamerada

İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve özel harekat polislerinin geldiğini fark eden Dai, apartman boşluğuna çıktı.

Eşini ve 2 çocuğunu rehin almıştı Yakalanma anı kamerada

Bu sırada Dai'nin eşi ile 2 çocuğu kontrollü şekilde evden tahliye edildi. Polis, teslim olmamak için elinde bıçakla 3 saat direnen Dai'nin dalgınlığından yararlanıp, müdahale etti. Gözaltına alınan Dai, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

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Eşini ve 2 çocuğunu rehin almıştı Yakalanma anı kamerada

YAKALANMA ANI KAMERADA

İzmir'de eşi ve 2 çocuğunu rehin alıp, 3 saat bıçakla direndikten sonra polisin müdahalesi ile gözaltına alınan firari hükümlü Yılmaz Dai'nin, apartman boşluğunda yakalandığı anların cep telefonuyla görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu ekibin, Dai'yi kaçtığı apartman boşluğunda yakalayarak, düşmemesi için müdahale ettikleri anlar yer alıyor.

Ayrıca, Dai'nin kasten yaralama ve memura görevi yaptırmamaktan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Eşini ve 2 çocuğunu rehin almıştı Yakalanma anı kamerada

 

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#İzmir#Rehin#İzmir Haberleri

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