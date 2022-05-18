Eşini ve 1,5 yaşındaki üvey kızını boğazını keserek öldürmüştü! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

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Olay, geçen yıl 11 Aralık günü saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Hörmet Doğan, kızı Yasemin Nur Soyak'ı eski eşine götürmek için hazırlık yaptığı sırada ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan ile arasında kavga çıktı. Kaya Doğan, mutfaktan aldığı bıçakla eşini ile üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı boğazından bıçakladı. Aynı bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan, evden çıkıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, anne ile kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Doğan ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızı, Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaya Doğan, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTEMİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Kaya Doğan hakkında ‘çocuğu kasten öldürme’ suçundan 1 kez, ‘eşi kasten öldürme’ suçundan da 1 kez olmak üzere toplam 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

DHA’nın ulaştığı iddianamede ifadesine yer verilen Kaya Doğan'ın, “Olay günü üvey kızımı eşim, öz babasına götürmek istedi. Bu yüzden tartıştık ardından kendimi kaybedip, önce onları sonra da kendimi bıçakladım. Pişmanım” dediği öğrenildi.

Sanık Kaya Doğan, ilerleyen günlerde ilk kez hakim karşısına çıkarılacak.