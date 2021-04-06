Eşini vahşice öldürdü… Yargıtay 24 yılı çok buldu!

Alime Demirdağ bir kavga esnasında 12 yıllık eşinin yaralanmasına neden olunca 8 yaşındaki kızını da alarak ailesinin yanına Balıkesir’e gitmişti. Kenan Demirdağ onu ikna etti ve 2017 yılının kurban ayında birlikte yaşadıkları eve geri dönmesini sağladı. Eşini otogardan alan Kenan Demirdağ eve götürdüğünde onu öldürdü.

Zanlı savunmasında "hakaret ve darp etti" dedi. Haksız tahrik indirimiyle 24 yıl ceza aldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi o ceza bile ‘çok’ dedi. Karar oy çokluğuyla bozuldu. Bir kadın üye hakimse karara muhalefet şerhi koydu. "Eski kavga barışınca cinayete karıştırılamaz" dedi.

İstanbul Bahçelievler'deki evinde çocuğunun annesini katleden adamın bahanesi aldatıldığından şüphelenmesiydi. İddiaya göre bu nedenle çıkan tartışmada birbirlerini darbettiler. Alime Demirdağ ona “Sen nasıl erkeksin? İğreniyorum senden” deyince gözü döndüğünü öne süren Kenan Demirdağ, eşini bıçaklamıştı.



HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Adli Tıp raporuna göre sanığın vücudunda darp izi olması karşılıklı bir kavga olduğunu doğruluyor diyen mahkeme heyeti, verdiği cezada haksız tahrik indirimi Eşini katleden adama 24 yıl hapis cezası verildi.

Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi bu 24 yılı fazla buldu. Kenan ve Alime Demirdağ'ın önceki tartışmasında Alime Demirdağ'ın eşini bıçakladığını ve ailesinin yanına gittiğini belirtti. Bu sebeple Kenan Demirdağ hakkında yapılan indirim oranının az olduğu kaydedildi. Karar oy çokluğuyla bozuldu. Bir kadın üye hakimse karara muhalefet şerhi koydu. "Eski kavga barışınca cinayete karıştırılamaz" dedi.

Cinayetin tasarlanarak işlendiğini söyleyen Alime Demirdağ'ın aile avukatı Mustafa İlteriş Oğuz, Yargıtay kararının toplum vicdanını yaraladığı ifade etti.

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