Eşini uykusunda öldürdü

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Denizli, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurdu. Olay, Mehmet Denizli’nin ekmek dağıtımı yapmaması üzerine, bina sakinlerinin yöneticiyi bilgilendirmesi üzerine ortaya çıktı. Yöneticinin talimat verdiği güvenlik görevlisi, aynı yerde çalışan Mehmet Denizli’nin kayınbiraderini aradı. Telefonlara cevap verilmeyince Denizli’nin kayınbiraderi ve bina görevlisi giriş katta bulunan eve balkondan girdiklerinde, çifti kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Basra Denizli’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Denizli ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.