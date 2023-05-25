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Eşini uykusunda öldürdü

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#DİYARBAKIR#Mehmet Denizli#Basra Denizli
Eşini uykusunda öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 07:00

DİYARBAKIR Kayapınar’daki bir sitede bina görevlisi olarak çalışan Mehmet Denizli (33), dün sabah saatlerinde yatakta uyuyan 9 yıllık eşi Basra Denizli’yi (38) tabancayla vurarak öldürdü.

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Denizli, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurdu. Olay, Mehmet Denizli’nin ekmek dağıtımı yapmaması üzerine, bina sakinlerinin yöneticiyi bilgilendirmesi üzerine ortaya çıktı. Yöneticinin talimat verdiği güvenlik görevlisi, aynı yerde çalışan Mehmet Denizli’nin kayınbiraderini aradı. Telefonlara cevap verilmeyince Denizli’nin kayınbiraderi ve bina görevlisi giriş katta bulunan eve balkondan girdiklerinde, çifti kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Basra Denizli’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Denizli ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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#DİYARBAKIR#Mehmet Denizli#Basra Denizli

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