HABERLERGündem Haberleri

Eşini televizyon programında arıyordu! Otel odasına kanlı baskın: Karısını dövdü, oğlunun arkadaşını bıçakladı

#İstanbul#Darp#Aldatma
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2025 10:24

Kağıthane’de Rüstem Ç. (52), kendisini aldattığını öne sürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Nimet Ç. (50) ile Mehmet U.‘nun (28) kaldığı otele gitti. Rüstem Ç., otel odasında bir arada gördüğünü iddia ettiği eşi Nimet Ç.’yi darbedip Mehmet U.‘yu da bıçakladı. Sırtından ve bileğinden yaralanan Mehmet U. ile darbedilen Nimet Ç. hastanede tedavi altına alındı. Rüstem Ç. ise tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, 18 Kasım Salı günü saat 22.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 5 çocuk annesi Nimet Ç., 30 yıldır evli olduğu eşi Rüstem Ç. ile yaşadığı evden 27 Eylül’de ayrıldı. Bu süreçte eşine ulaşamayan Rüstem Ç., bulunması için bir televizyona programına katıldı. Eşinin İzmir Torbalı'da olduğunun ortaya çıkması üzerine Nimet Ç. ve oğlunun arkadaşı olan Mehmet U., 2 gün önce bir televizyon programında canlı yayına katıldı. Programın ardından Nimet Ç. ve Mehmet U. Kağıthane’de kaldıkları otele giriş yaptı. 

AYNI ODADA GÖRÜNCE BIÇAKLADI 

Akşam saatlerinde Rüstem Ç., boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşiyle Mehmet U.‘nun kaldığı otele gizlice girdi. İkilinin kaldıkları kata çıkan Rüstem Ç., iddiaya göre eşi Nimet Ç. ve Mehmet U.’nun bir odada kaldıklarını gördü. Bunun üzerine eline bıçak alan Rüstem Ç., tartıştığı eşi Nimet Ç.’yi darbetti. Ardından Mehmet U.’ya yönelen Rüstem Ç., onu da sırtından ve bileğinden yaraladı. Olay sırasında otelde bulunan 1 kişi de Rüstem Ç.’ye elindeki süpürgeyle vurarak saldırganı durdurmaya çalıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK 

Olayın ardından ihbar üzerine otele polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet U. ve Nimet Ç., ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet U.’nun hayati tehlikesinin olmadığı, Nimet Ç.’nin ise bileğinden yaralandığı öğrenildi. Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından gözaltına alınan Rüstem Ç. emniyete götürüldü. 

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI 

Burada ifadesi alınan Rüstem Ç'.nin boşanma aşamasında olduğu eşi Nimet Ç.’nin kendisini Mehmet U. ile aldattığını, otele gizlice girip odada ikisini birarada gördüğünü, bıçakla Mehmet U.’yu bileğinden ve sırtından yaraladığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Rüstem Ç. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Rüstem Ç., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

YARALININ 13 SUÇ KAYDI ÇIKTI 

Diğer yandan tutuklanan Rüstem Ç.’nin poliste, 'Kötü muamele' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından Mehmet U.‘nun ise 'Evden hırsızlık', 'Açıktan hırsızlık', 'Motosiklet hırsızlığı', 'Resmi belgeyi bozmak', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'İş yeri ve kurumdan hırsızlık' ve 'Parada sahtecilik' suçlarından 13 kaydı olduğu ortaya çıktı.

