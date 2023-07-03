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Eşini taciz ettiği iddiasıyla babasını öldürüp, evi ateşe verdi

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#Taciz#Samsun#Alaçam
Eşini taciz ettiği iddiasıyla babasını öldürüp, evi ateşe verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 09:58

Samsun'un Alaçam ilçesinde eşini taciz ettiği iddiasıyla babası Yaşar Ak'ı (47) öldüren Doğukan Ak (24), evi de ateşe verdi. Gasbettiği bir otomobil ile kaçan şüpheli, daha sonra yakalandı.

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Olay, gece saatlerinde Gökçeboğaz Mahallesi'nde meydana geldi. Doğukan Ak, boşandığı annesinin 2 katlı müstakil evinde oturan babası Yaşar Ak (47) ile eşini taciz ettiği iddiasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Doğukan Ak, elindeki tüfekle önce babaannesi Safinaz Doğan'ı (68) başına vurup, darbetti ardından babasını öldürdü. Doğukan Ak, daha sonra evi ateşe verip, yoldan geçen bir otomobili gasbederek kaçtı.

Eşini taciz ettiği iddiasıyla babasını öldürüp, evi ateşe verdi

Safinaz Doğan ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Doğukan Ak sıkı takibinin ardından yakalandı. Şüpheli, Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Öte yandan öldürülen Yaşar Ak'ın daha önce de kendi kızına yönelik 'cinsel taciz' suçundan hüküm giydiği, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

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#Taciz#Samsun#Alaçam

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