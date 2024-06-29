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Eşini taciz ettiği iddiasıyla arkadaşını öldürdü

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#Şişli#Polis#Emniyet
Eşini taciz ettiği iddiasıyla arkadaşını öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 07:00

Şişli’de Moğalistan uyruklu Sartuul Alagnuden, misafiri olan arkadaşını, karısına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan evli çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Şişli’de Bozkurt Mahallesi Bilezikçi Sokak’ta dün sabah Moğolistan uyruklu Sartuul Alagnuden (55) ve Darkhısuren Alagnuden (48) çiftinin evine, arkadaşları Amarsanaa Bulda ve bir kişi ziyarete geldi. Gece saatlerinde Sartuul Alagnuden alışveriş yapmak için daireden çıkarak markete gitti. Bir süre sonra eve gelen Sartuul, arkadaşı Amarsanaa’nın, eşini darp ettiğini gördü. Sartuul ile Amarsaana arasında çıkan kavgada, Amarsaana Bulda aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis eşliğinde girilen dairede sağlık ekipleri Amarsaana Bulda’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinde bulunan evli çifti ve diğer kişiyi gözaltına aldı.

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MARKETE GİDİNCE SALDIRDI

Emniyette alınan ifadelerde Darkhısuren Alagnuden isimli kadın, eşi markete gittikten sonra arkadaşı Amarsaana Bulda’nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve aralarında yaşanan boğuşma sırasında eşinin içeriye girdiğini, daha sonra ise kafasını duvara vurduğu için bayıldığını ifade etti. Sartuul Alagnuden ise, marketten dönünce arkadaşı Amarsaana Bulda’nın, karısını darp ettiğini gördüğünü, ardından aralarında kavga çıktığını, daha sonra ise bıçaklama anını hatırlamadığını belirtti. Evli çift, ‘Kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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#Şişli#Polis#Emniyet

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