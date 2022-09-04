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Eşini taciz etti sandı, ortalık karıştı! Silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Beylikdüzü#Gürpınar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 10:00

İstanbul Beylikdüzü'nde sendeleyen kadını tutmak isteyen Yasin A. yanlış anlaşıldı. Eşine sarkıntılık yapıldığını düşünen Umut O. , Yasin A. ve yanındaki kişiye saldırdı. Büyüyen kavgada silah ve sopalar kullanılırken 2 kişi yaralandı. 6 kişinin de gözaltına alındığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçen pazar günü Gürpınar Mahallesi'nde büfenin önünde yaşandı. İddiaya göre alkollü şekilde büfeden çıkan Gönül Gökmen O.'nun sendelediğini gören Yasin A. kadını tutmaya çalıştı. Durumu yanlış anlayan Gönül Gökmen O.'nun eşi Umut O., Yasin A. ve yanındaki arkadaşına saldırdı.

İşte Fotoğrafları

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Yaşanan arbedeye tarafların arkadaşlarının da karışması ile tekme ve yumruklar havada uçuştu. Arkadaşının darbedildiğini gören Berkan K., belinden çıkardığı silahla Umut O. ile arkadaşı Metin G.'ye doğru 3 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eşini taciz etti sandı, ortalık karıştı Silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Kavga sırasında yaralanan Umut O. ve Metin G., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahla yaralan Metin G. ve darptan dolayı yaralı olan Umut O.'nun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Gürpınar Polis Merkezi Asayiş Büro ekiplerinin çalışmasıyla Erol Ö., Erkan Ö, Yasin A., Hakan Ö., Serkan Ö. ve Berkan K. gözaltına alındı. Büfenin önünde yaşanan o anlar, güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Eşini taciz etti sandı, ortalık karıştı Silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

SUÇU BABASI ÜSTLENMEYE ÇALIŞTI

Olay sonrasında Berkan K.'nın babası Murat K., polis merkezine giderek Metin G.'yi vurduğunu, daha sonra silahı denize attığı yönünde ifade verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, silahı Berkan K.'nın kullandığını tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda Berkan K. silahla birlikte yakalanırken, babası Murat K.'ya "Suçu üstlenme" suçundan işlem yapıldı.

Gönül Gökmen O'nun olaydan önce büfeden alkol aldığını tespit eden polis ekipleri, yasak saatte alkol satışı yapmasından dolayı büfeye cezai işlem uyguladı.

 

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#İstanbul#Beylikdüzü#Gürpınar

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