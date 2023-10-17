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Eşini taciz eden şahsı sokak ortasında dövdü! O anlar kamerada

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#İstanbul#Taciz#Darp
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 12:02

Sultangazi'de, bir kişi iddiaya göre sokakta yürüyen kadını sözle taciz etti. Kadının eşi taciz eden adamı sokak ortasında darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Cebeci Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında iddiaya göre evine doğru yürüyen kadına bir kişi sözlü tacizde bulundu. Tacizciye tepki gösteren kadın, evine giderek yaşananları eşine anlattı.

Eşini taciz eden şahsı sokak ortasında dövdü O anlar kamerada

Bunun üzerine çift, dışarıya çıkıp şüpheliyi aramaya başladı. Öfkeli koca, eşine tacizde bulunan kişiyi iş yerinin önünde beklerken görünce bir anda saldırdı.

Eşini taciz eden şahsı sokak ortasında dövdü O anlar kamerada

Ne olduğunu anlamaya çalışan çevredekiler, duruma müdahale etmek istedi. Çevredekiler, olayın sözlü tacizden kaynaklandığını öğrendiklerinde ise tarafları izlemeye başladı. Bir kişi de kavga edenleri iterek iş yerinin önünden uzaklaştırmaya çalıştı.

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Eşini taciz eden şahsı sokak ortasında dövdü O anlar kamerada

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan olayla ilgili polise ihbarda bulunulmadığı ve şikayetçi olunmadığı öğrenildi.

Eşini taciz eden şahsı sokak ortasında dövdü O anlar kamerada

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#İstanbul#Taciz#Darp

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