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Eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü! Cezası belli oldu | ‘Pişmanlık' ve 'geleceğin etkilenmesi’ indirimi

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#Bursa#Kadın Cinayeti#Leyla Koca
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 11:16

Bursa’da çıkan tartışmada otomobilden inip kaçmaya çalışan eşi Leyla Koca’yı (45) peşinden koşup 4 bıçak darbesiyle öldüren Hakkı Koca’nın (56) yargılandığı davada karar çıktı. Sanığa, ağırlaştırmış müebbet hapis cezası veren heyet, sabıkasız oluşu, yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları ve geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak cezayı müebbet hapse çevirdi.

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Olay, 31 Ağustos 2023'te Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille seyir halinde olan Leyla-Hakkı Koca çifti arasında tartışma çıktı. Sanayi Caddesi'nde Hakkı Koca'nın aracını yavaşlatmasını fırsat bilen Leyla Koca, otomobilden inip, kaçtı. Peşinden koşan Hakkı Koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşini 4 yerinden yaraladı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi Leyla Koca yaşamını yitirdi. Çevredekiler tarafından yakalanan Hakkı Koca, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü Cezası belli oldu | ‘Pişmanlık ve geleceğin etkilenmesi’ indirimi

TELEVİZYON PROGRAMINDA EŞİNİN ÜZERİNE YÜRÜMÜŞ

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Hakkı Koca'nın, cinayetten 3 ay önce eşi ile çıktığı bir televizyon programında aralarında yaşanan tartışma sonrası stüdyoyu terk ederken, kendisine, "O arsayı sana vermiyorum" diyen Leyla Koca’ya, "Dengesiz konuşma" diyerek çıkışıp, üzerine yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde, "Eşimin M.Z. ile ilişkisi vardı. Olay günü otomobilde bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Bana hakaret edince sinirlendim. Araçtan inip, koşmaya başlayınca peşinden gidip kendisini yakaladım, sonrasını hatırlamıyorum" diyen Koca, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü Cezası belli oldu | ‘Pişmanlık ve geleceğin etkilenmesi’ indirimi

Hakkı Koca hakkında 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hakkı Koca, Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Koca, savunmasında eşinin M.Z. ile ilişkisi olduğunu, otomobilde bu yüzden tartışınca, yüzüne telefon fırlatıp tükürdüğünü belirterek, “Otomobilden inip kaçınca ben de peşinden giderek onu bıçakladım. Pişmanım” dedi.

Eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü Cezası belli oldu | ‘Pişmanlık ve geleceğin etkilenmesi’ indirimi

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Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sabıkasız oluşu, yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak, bu cezayı müebbet hapis cezasına çevirip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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#Bursa#Kadın Cinayeti#Leyla Koca

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