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Eşini rehin alıp iş arkadaşını yaralamıştı! Cezası 24 yıl hapis

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#Halil İbrahim Gümüşçü#Yaprak Daşdemir#Rehin
Eşini rehin alıp iş arkadaşını yaralamıştı Cezası 24 yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 07:00

Esenler'de geçen yıl boşanma aşamasında olduğu eşini çalıştığı iş yerinde darbedip rehin alan, iş arkadaşını da yaralayan tutuklu sanık İbrahim Halil Gümüşçü hakkında, 3 ayrı suçtan 24 yıl hapis cezası verildi.

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İstanbul’da mali müşavir Halil İbrahim Gümüşçü, kendisinden ayrılmak isteyen eşi Yaprak Daşdemir’i tehdit ediyordu. Gümüşçü 15 Nisan 2021 günü kendisi için uzaklaştırma kararı aldıran Yaprak Daşdemir’in Esenler’deki işyerini bastı. Yaprak Daşdemir’in iş arkadaşı Merve Çakar’ı elinden ve kasığından vuran Gümüşçü, sonra da Yaprak Daşdemir’e doğru ateş etti. Saklanmaya çalışan Yaprak Daşdemir’i başına silah dayayarak depoya götüren Halil İbrahim Gümüşçü, polislerin çabasıyla bir saat sonra teslim oldu.

Bakırköy 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada mahkeme heyeti iki kez öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından Halil İbrahim Gümüşçü’ye 24 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Üye hâkim karara muhalefet şerhi koyarak cezanın daha yüksek verilmesi gerektiğini belirtti.

 

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#Halil İbrahim Gümüşçü#Yaprak Daşdemir#Rehin

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