Eşini rehin alıp iş arkadaşını yaralamıştı! Cezası 24 yıl hapis

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İstanbul’da mali müşavir Halil İbrahim Gümüşçü, kendisinden ayrılmak isteyen eşi Yaprak Daşdemir’i tehdit ediyordu. Gümüşçü 15 Nisan 2021 günü kendisi için uzaklaştırma kararı aldıran Yaprak Daşdemir’in Esenler’deki işyerini bastı. Yaprak Daşdemir’in iş arkadaşı Merve Çakar’ı elinden ve kasığından vuran Gümüşçü, sonra da Yaprak Daşdemir’e doğru ateş etti. Saklanmaya çalışan Yaprak Daşdemir’i başına silah dayayarak depoya götüren Halil İbrahim Gümüşçü, polislerin çabasıyla bir saat sonra teslim oldu.

Bakırköy 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada mahkeme heyeti iki kez öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından Halil İbrahim Gümüşçü’ye 24 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Üye hâkim karara muhalefet şerhi koyarak cezanın daha yüksek verilmesi gerektiğini belirtti.