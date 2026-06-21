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Eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği kişiyi bacaklarından vurdu! Kendi kemeriyle turnike yaptı

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#Sakarya#Silah#Sokak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 13:46

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde eşini takip edip rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi tabancayla bacaklarından vurarak yaralayan şüpheli, olay yerinden uzaklaşmadan önce yaralıya kendi kemeriyle turnike uyguladı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Çark Caddesi Doktor Kamil Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre A.A. (53), karısını takip edip rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı H.Y. (54) isimli şahsı iki bacağından defalarca vurarak yaraladı. Olayın ardından bölgeden uzaklaşmadan önce vurduğu şahsa kendi kemeri ile turnike yaptığı öğrenilen A.A., kısa süre sonra suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalandı.

Eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği kişiyi bacaklarından vurdu Kendi kemeriyle turnike yaptı

HASTANEYE KALDIRILDI

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, sokak ortasında yaşanan dehşet anları çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği kişiyi bacaklarından vurdu Kendi kemeriyle turnike yaptı

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Kayıtlarda; şahıslar arasındaki tartışma, A.A.'nın belinden çıkardığı silahla ateş etmesi, yaralının yere yığılması ve ardından ekipler ile vatandaşların yaralıya müdahale ettiği anlar yer alıyor.

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#Sakarya#Silah#Sokak

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