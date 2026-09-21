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Eşini öldürüp sabaha kadar başında bekledi! Evlada en acı telefon: Annenizi öldürdüm

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#Fadime Ünlü#Mehmet Ünlü#Cinayet
Eşini öldürüp sabaha kadar başında bekledi Evlada en acı telefon: Annenizi öldürdüm
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 11:08

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde Mehmet Ünlü, tartıştığı eşi Fadime Ünlü'yü bıçaklayarak öldürdü. Sabaha kadar eşinin başında bekleyen Ünlü, olayı oğluna haber vermesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

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Kapaklı'nın Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi’ndeki bir binada oturan 80 yaşındaki Mehmet Ünlü ile 75 yaşındaki eşi Fadime Ünlü arasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Eşini öldürüp sabaha kadar başında bekledi Evlada en acı telefon: Annenizi öldürdüm

SABAHA KADAR BAŞINDA BEKLEDİ

Tartışma sırasında Mehmet Ünlü, eşini karnından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Fadime Ünlü, hayatını kaybetti. İddiaya göre, saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından Mehmet Ünlü, eşinin başında sabaha kadar bekledi.

Eşini öldürüp sabaha kadar başında bekledi Evlada en acı telefon: Annenizi öldürdüm

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'ANNENİZİ ÖLDÜRDÜM'

Saat 06.00 sıralarında oğlunu telefonla arayan Mehmet Ünlü, "Annenizi öldürdüm. Eve gelin beni polis teslim edin, annenizi de defnedin" dedi.

Eşini öldürüp sabaha kadar başında bekledi Evlada en acı telefon: Annenizi öldürdüm

Bunun üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Fadime Ünlü'nün öldüğü belirlendi. Ünlü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mehmet Ünlü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşini öldürüp sabaha kadar başında bekledi Evlada en acı telefon: Annenizi öldürdüm

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#Fadime Ünlü#Mehmet Ünlü#Cinayet

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