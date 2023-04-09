Eşini öldürüp polisi aradı

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İstanbul Ümraniye’de Şerafettin Birkan (74) ile Memure Birkan’ın 3 çocukları vardı. Çocukların hepsi evlendiği için tek başlarına yaşıyorlardı. Şerafettin Birkan dün saat 09.00’da polisi arayarak, “Karımı silahla vurdum, gelin alın” diye ihbarda bulundu. Eve giden polisleri Şerafettin Birkan karşıladı. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede, sol göğsünden ve sol koltuğunun altından vurulan Memure Birkan’ın öldüğünü tespit etti. Gözaltına alınan Şerafettin Birkan polisteki ilk ifadesinde, “Eşimin 20 yıldır beni aldattığını düşünüyordum. Onu vurmadan önce de bu nedenle kavga ettik” dedi.