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Eşini öldürüp mesajla ihbar etti

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#Bursa#Yıldırım#İntihar
Eşini öldürüp mesajla ihbar etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 07:00

Bursa Yıldırım’da önceki gün saat 08.00 sıralarında Turgay Kındaç, boşanma aşamasında olduğu eşi Seher Kındaç’ın kız kardeşine ‘Karımı öldürdüm’ diyerek mesaj attı.

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Mesajı gören kız kardeşi, çiftin oğlu Hüseyin Kındaç’a haber verdi. Eve giden Hüseyin Kındaç, annesini kanlar içerisinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Seher Kındaç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan Turgay Kındaç, cinayetten bir gün sonra yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Kındaç’ın, “Eşim Metehan isimli biriyle fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşmıştı. Yaklaşık 1 aydır bu nedenle tartışıyorduk. Olay günü sabahı da aramızda yine tartışma çıktı. Eşimin başına merdane ile vurdum, sonra da boğdum” dediği öğrenildi. Turgay Kındaç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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#Bursa#Yıldırım#İntihar

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