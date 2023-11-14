Eşini öldürüp kayınvalidesini yaraladı

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Durmuş Ali Ertuğrul dün sabah saatlerinde konuşmak için eşinin yaşadığı Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi’ndeki bu eve gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Durmuş Ali Ertuğrul, tabancayla eşi Zekiye Ertuğrul ve kayınvalidesi Ayşe Ç.’ye art arda ateş etti. Anne- kız kanlar içinde yere yığılırken, Ertuğrul kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Zekiye Ertuğrul, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Ayşe Ç. ise hastanede tedavi altına alındı. Jandarma kaçan Durmuş Ali Ertuğrul’un yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan Zekiye Ertuğrul’un boşanma davasını açmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.