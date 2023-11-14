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Eşini öldürüp kayınvalidesini yaraladı

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#Zekiye Ertuğrul#Durmuş Ali Ertuğrul#Konya
Eşini öldürüp kayınvalidesini yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 07:00

KONYA’da 3 çocuk annesi Zekiye Ertuğrul, bir süre önce eşi Durmuş Ali Ertuğrul ile anlaşmazlık yaşayınca evi terk edip ailesinin yanına yerleşti.

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Durmuş Ali Ertuğrul dün sabah saatlerinde konuşmak için eşinin yaşadığı Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi’ndeki bu eve gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Durmuş Ali Ertuğrul, tabancayla eşi Zekiye Ertuğrul ve kayınvalidesi Ayşe Ç.’ye art arda ateş etti. Anne- kız kanlar içinde yere yığılırken, Ertuğrul kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Zekiye Ertuğrul, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Ayşe Ç. ise hastanede tedavi altına alındı. Jandarma kaçan Durmuş Ali Ertuğrul’un yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan Zekiye Ertuğrul’un boşanma davasını açmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.  

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#Zekiye Ertuğrul#Durmuş Ali Ertuğrul#Konya

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