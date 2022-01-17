Eşini öldürüp, intihara kalkışan güvenlik görevlisi kurtarılamadı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Memur olmak isteyenler dikkat İşte yeni açılan kadrolarMemur olmak isteyenler dikkat! İşte yeni açılan kadrolar#Memur
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldüAvrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü#COVID-19
Tarihi bir yıl yaşanmıştı İşte kripto paralarda 2022 senaryoları...Tarihi bir yıl yaşanmıştı! İşte kripto paralarda 2022 senaryoları...#Kripto Para Piyasası
Acil servis doktoru tutuklandı Kundaklama, sahipsiz hayvan öldürme şimdi de tecavüzAcil servis doktoru tutuklandı! Kundaklama, sahipsiz hayvan öldürme şimdi de tecavüz#Uşak
Bakan Koca paylaştı İşte il il haftalık vaka sayıları...Bakan Koca paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları...#Koronavirüs
Önce peçeteye sonra hastaya... Sahte aşı skandalı böyle ortaya çıktıÖnce peçeteye sonra hastaya... Sahte aşı skandalı böyle ortaya çıktı!#İtalya
Yeni yılda tarife değişmişti Elektrik faturaları nasıl hesaplanıyorYeni yılda tarife değişmişti! Elektrik faturaları nasıl hesaplanıyor?#Elektrik Faturası
İstanbul için yeni kar uyarısı Meteoroloji duyurdu: Bu günlere dikkatİstanbul için yeni kar uyarısı! Meteoroloji duyurdu: Bu günlere dikkat#Meteoroloji
Tıp tarihine geçti Türkiyede ilk: Kendim 39, kollarım 12 yaşındaTıp tarihine geçti! Türkiye'de ilk: Kendim 39, kollarım 12 yaşında#Cihan Topal
Parası yetmedi, kredi çekti onu da kaptırdı Kolay para kazanayım derken hayatı kâbusa döndüParası yetmedi, kredi çekti onu da kaptırdı! Kolay para kazanayım derken hayatı kâbusa döndü#Kocaeli
Pandemi resmen onlara yaradı... İsim isim açıklandıPandemi resmen onlara yaradı... İsim isim açıklandı#Koronavirüs
Korku dolu dakikalar 3 çocuğu kurtardı Kahraman itfaiyeci kalp krizi geçirdiKorku dolu dakikalar! 3 çocuğu kurtardı! Kahraman itfaiyeci kalp krizi geçirdi#ERZURUM
Cep üssü Türkiye Devler geliyorCep üssü Türkiye! Devler geliyor#CES
Salgında bağışıklığa en zararlı besin maddesi açıklandıSalgında bağışıklığa en zararlı besin maddesi açıklandı!#Koronavirüs
Putin işaret fişeğini yaktı NATO ve ABD alarma geçtiPutin işaret fişeğini yaktı! NATO ve ABD alarma geçti!#RUSYA
HABERLERGündem Haberleri

Eşini öldürüp, intihara kalkışan güvenlik görevlisi kurtarılamadı

#Orcay Korku#Bursa#Gözde Korku
Eşini öldürüp, intihara kalkışan güvenlik görevlisi kurtarılamadı

Bursa'da tartıştığı eşi Gözde Korku'yu (31) tabancayla vurup, öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş eden güvenlik görevlisi Orcay Korku (35) da yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.  

Haberin Devamı

Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında, Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bankada güvenlik görevlisi olan Orcay Korku ile eşi Gözde Korku arasında tartışma çıktı. Her ikisi de daha önce evlilik yapan ve kendi evliliklerinden 1'er çocukları olan çiftin tartışması, kavgaya dönüştü. Bu sırada Orcay Korku, tabancasını alıp, eşine tek el ateş etti. Korku ardından aynı silahı kendi başına dayayarak ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gözde Korku'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Orcay Korku ise önce Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözden Kaçmasın

Bursadaki korkunç cinayetin nedeni belli oldu Yeni detaylar ortaya çıktıBursa'daki korkunç cinayetin nedeni belli oldu! Yeni detaylar ortaya çıktıHaberi Görüntüle

Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Gözde Korku’nun cenazesi, ilçede toprağa verilirken, Orcay Korku da hastanede beyin ölümü gerçekleşince yoğun bakımda makinelere bağlandı. Korku, bugün kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesinin ise organ bağışı talebi, organların iflası nedeniyle gerçekleştirilemedi. Orcay Korku’nun cenazesi, çarşamba günü Karacabey’de toprağa verilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Orcay Korku#Bursa#Gözde Korku

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki