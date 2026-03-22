Eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

#Nevşehir#Polis#Soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 02:43

Nevşehir’de tartıştığı eşi Kısmet Erdoğan’ı (36) tabancayla vurarak öldüren Coşkun Erdoğan (45), aynı silahla intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 2’nci katındaki dairede meydana geldi. Coşkun Erdoğan, iddiaya göre iki çocuk annesi eşi Kısmet Erdoğan ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyümesi üzerine Coşkun Erdoğan, eşi Kısmet Erdoğan’a tabancayla ateş açtı.

Eşini tabancayla vuran Coşkun Erdoğan, daha sonra kendi başına dayadığı silahlı ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Kısmet Erdoğan'ın öldüğünü belirledi.

Ağır yaralanan Coşkun Erdoğan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kısmet Erdoğan'ın cansız bedeni, olay yedinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya drevam ediyor.

BAKMADAN GEÇME!