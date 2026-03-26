Eşini öldürüp, intihar etti

Olay, saat 10.00 sıralarında Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Elmadibi'nin evinden gelen silah sesleri üzerine merak edip giden komşuları Elmadibi'ni oturma odasında, eşi Vesile Elmadibi'ni ise mutfakta kanlar içinde yerde yatarken buldu. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Elmadibi çiftinin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

AV TÜFEĞİYLE VURUP İNTİHAR ETTİ

Jandarmanın evde yaptığı incelemede, Ali Elmadibi'nin önce eşi Vesile Elmadibi'ni mutfakta başına av tüfeğiyle ateş edip öldürdüğü, ardından da yan odaya geçip, çenesinin altına dayadığı silahla intihar ettiğini saptadı.

Yapılan incelemelerin ardından Elmadibi çiftinin cansız bedenleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.