Eşini öldürüp intihar etmişti; aynı camiden kaldırılıp, farklı yerlere defnedildiler

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Olay, dün saat 11.30 sıralarında Horasan ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. 3 erkek çocukları bulunan ve aralarında bir süredir şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen Yunus ve Hatice Karataş çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Karataş, tabancayla önce eşini, ardından da kendisini vurdu. Silah seslerini duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde çifti, kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yunus Karataş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Horasan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hatice Karataş da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Karataş çitinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere dün kaldırıldığı Erzurum Adli Tıp Kurumundan bugün yakınları tarafından teslim alınarak Horasan ilçesine götürüldü. Hatice Karataş, Merkez Orta Camii'nde öğlen, Yunus Karataş'ın cenazesi de yine aynı camide ikindide kılınan cenaze namazının ardından Horasan ilçe mezarlığında farklı yerlere defnedildi. Defin sırasında polis ekipleri mezarlıkta geniş güvenlik önlemi aldı.