Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Eşini öldürüp intihar etmişti; aynı camiden kaldırılıp, farklı yerlere defnedildiler

#Erzurum#Kadın Cinayeti#Öldürme
Eşini öldürüp intihar etmişti; aynı camiden kaldırılıp, farklı yerlere defnedildiler

Erzurum'un Horasan ilçesinde, eşi Hatice Karataş'ı (35) öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar eden Yunus Karataş (37), aynı camiden farklı saatlerde kaldırılıp, aynı mezarlıkta farklı yerlerde defnedildiler.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Horasan ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. 3 erkek çocukları bulunan ve aralarında bir süredir şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen Yunus ve Hatice Karataş çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Karataş, tabancayla önce eşini, ardından da kendisini vurdu. Silah seslerini duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde çifti, kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yunus Karataş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Horasan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hatice Karataş da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Eşini öldürüp intihar etmişti; aynı camiden kaldırılıp, farklı yerlere defnedildiler

Haberin Devamı

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Karataş çitinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere dün kaldırıldığı Erzurum Adli Tıp Kurumundan bugün yakınları tarafından teslim alınarak Horasan ilçesine götürüldü. Hatice Karataş, Merkez Orta Camii'nde öğlen, Yunus Karataş'ın cenazesi de yine aynı camide ikindide kılınan cenaze namazının ardından Horasan ilçe mezarlığında farklı yerlere defnedildi. Defin sırasında polis ekipleri mezarlıkta geniş güvenlik önlemi aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erzurum#Kadın Cinayeti#Öldürme

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy