Eşini öldürüp 5 yaşındaki çocuklarını ev sahibine bıraktı

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Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. A.F., eline geçirdiği bıçakla eşi Nuran F.’yi boğazından bıçakladı. Nuran F., kanlar içinde yerde kalırken, A.F. de olay sırasında evde olan 5 yaşındaki çocuğunu alt kattaki ev sahibine bırakıp otomobiliyle kaçtı. Nuran F.’nin çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Nuran F.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, A.F.’yi Urla’da yakalayarak gözaltına aldı. Biri 5, diğeri 12 yaşında çocukları bulunan çiftin büyük çocuklarının ise olay sırasında okulda olduğu öğrenildi.