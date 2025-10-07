×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eşini öldürmüştü, ormanda cesedi bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Trabzon#Vakfıkebir#Tugba Sağlam
Eşini öldürmüştü, ormanda cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 07:00

TRABZON’un Vakfıkebir ilçesinde 9 Ağustos’ta Mustafa Sağlam (38) evlerinin önünde tartıştığı eşi Tuğba Sağlam’a (35) tüfekle ateş edip, kaçtı. Tüfek sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Tuğba Sağlam’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Haberin Devamı

Tuğba Sağlam’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olay sonrası suç aleti tüfekle ormana kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Özel Harekât (JÖH) timlerinin de katıldığı arama çalışmalarında 2 aydır Mustafa Sağlam’a ulaşılamazken, Karatepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yabani hayvanlar tarafından parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Ceset otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan otopside cesedin Mustafa Sağlam’a ait olduğu saptandı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzon#Vakfıkebir#Tugba Sağlam

BAKMADAN GEÇME!