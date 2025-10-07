Eşini öldürmüştü, ormanda cesedi bulundu

Haberin Devamı

Tuğba Sağlam’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olay sonrası suç aleti tüfekle ormana kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Özel Harekât (JÖH) timlerinin de katıldığı arama çalışmalarında 2 aydır Mustafa Sağlam’a ulaşılamazken, Karatepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yabani hayvanlar tarafından parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Ceset otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan otopside cesedin Mustafa Sağlam’a ait olduğu saptandı.