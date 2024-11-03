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Eşini öldüren katil kocanın ifadesi ortaya çıktı: Canlı yayın açıp tanımadığı kişilerle konuşuyordu

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#Marmaris
Eşini öldüren katil kocanın ifadesi ortaya çıktı: Canlı yayın açıp tanımadığı kişilerle konuşuyordu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 11:18

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Yorulmaz'ı (50), çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren Tuncay Yorulmaz'ın (44) savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Yorulmaz ifadesinde, eşiyle aralarında son dönemde problemler olduğunu öne sürerek, "Sabah işe gitmeden önce konuşmak için yatakta yatan eşimin yanına gittim. Beni tersledi. Buna sinirlenerek oda içerisinde bulunan şişe ile başının arka kısmına sert şekilde vurdum. Mutfaktan bıçak alıp, sırt kısmına sapladım” dedi. Öte yandan katil eş ifadesinde "Önceki eşinden olma çocuklarına çok para harcıyordu. Sosyal medyada canlı yayınlar açarak tanımadığı kişilerle konuşuyordu." dedi.

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Olay, 31 Ekim’de saat 07.30 sıralarında Marmaris'in Çıldır Mahallesi Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi'nde meydana geldi. Tuncay Yorulmaz ile boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Yorulmaz arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yasemin Yorulmaz'ın başına şişeyle vuran Tuncay Yorulmaz, ardından sırtından bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yasemin Yorulmaz, hayatını kaybetti.

Eşini öldüren katil kocanın ifadesi ortaya çıktı: Canlı yayın açıp tanımadığı kişilerle konuşuyordu

Olayın ardından polis merkezine giden Yorulmaz, eşini öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu. Polis ekipleri, turizmci Tuncay Yorulmaz'ı gözaltına aldı. Yasemin Yorulmaz'ın cenazesi, savcı ve polis incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çiftin 10 Ekim 2024'te anlaşmalı boşanmak için başvurdukları ve 22 Kasım'da duruşması olduğu öğrenildi.

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Eşini öldüren katil kocanın ifadesi ortaya çıktı: Canlı yayın açıp tanımadığı kişilerle konuşuyordu

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yorulmaz, tutuklandı.

"ÖNCEKİ EŞİNDEN OLMA ÇOCUKLARINA ÇOK PARA HARCIYORDU"

Tuncay Yorulmaz'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Yorulmaz ifadesinde, yaklaşık 1 yıldır evli olduklarını, son zamanlarda eşiyle aralarında problemler olduğunu, eşinin önceki eşinden olma çocuklarına çok para harcadığını söyledi. Eşinin evi ile ilgilenmediğini, sosyal medyada canlı yayınlar açarak tanımadığı kişilerle konuştuğunu söyleyen Yorulmaz, "Sabah işe gitmeden önce konuşmak için yatakta yatan eşimin yanına gittim. Beni tersledi. Buna sinirlenerek oda içerisinde bulunan şişe ile başının arka kısmına sert şekilde vurdum. Mutfaktan bıçak alıp, sırt kısmına sapladım. Olaydan sonra polis merkezine gidip, teslim oldum" dedi. 

Eşini öldüren katil kocanın ifadesi ortaya çıktı: Canlı yayın açıp tanımadığı kişilerle konuşuyordu

Eşini öldüren katil kocanın ifadesi ortaya çıktı: Canlı yayın açıp tanımadığı kişilerle konuşuyordu

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#Marmaris

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