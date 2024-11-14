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Eşini öldüren katil koca, çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#Bursa
Eşini öldüren katil koca, çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 09:56

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hakan B. (40), boşanma aşamasındaki eşi Özlem B.'yi (35) kemerle boğarak öldürdü. Evinin bulunduğu binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan Hakan B.’yi, ikna çalışması sürüyor.

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Olay, saat 07.30 sıralarında, Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Hakan B. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem B. arasında evde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

Eşini öldüren katil koca, çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu

Hakan B., eşini kemerle boğarak öldürdü. Ardından binanın çatısına çıkan Hakan B., intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, binanın önünde hava yatağı açarken, polisin Hakan B.’yi ikna çalışmaları sürüyor.

Eşini öldüren katil koca, çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu

Eşini öldüren katil koca, çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#Bursa

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