Eşini öldüren katil 500 kilometre yol gidip 1 kişiyi de ağır yaraladı

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Olay, 100. Yıl Mahallesi 2214. Sokakta bulunan 3 katlı binadaki dairede 5 Ocak Pazar günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Gülnaz Adal (45) ve eşi Vedat Adal(44) akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma bir süre sonra sona erdi. TIR şoförlüğü yapan Vedat Adal gece saatlerinde uyuyan eşi Günaz Adal’ın yanındaki silahla başına ateş ederek evden kaçtı. O sırada evde bulunan oğulları Y. Adal durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülnaz Adal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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500 KİLOMETRE YOL KATEDİP İZMİR'E GİTTİ

Silahlı saldırgan koca olayın eşi ülnaz Adal'ı silahla öldürdükten sonra 500 kilometre yol katetti. İzmir'e giden Vedat Adal, İzmir’de de 1 kişiyi silahla ağır yaraladı. Silahlı saldırgan saldırıdan sonra olay yerinden kaçtı. Annesi, babası tarafından öldürülen Y. Adal'ın ise olaydan sonra ifadesinin alındığı öğrenildi. Polis ekipleri ise saldırgan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.