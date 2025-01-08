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Eşini öldüren katil 500 kilometre yol gidip 1 kişiyi de ağır yaraladı

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#Cinayet#İstanbul#İzmir
Eşini öldüren katil 500 kilometre yol gidip 1 kişiyi de ağır yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 10:22

Bağcılar’da eşini silahla öldürdükten sonra 500 kilometre yol katedip İzmir’e gitti. İzmir'de de 1 kişiyi ağır yaralayan koca kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin silahlı saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Olay, 100. Yıl Mahallesi 2214. Sokakta bulunan 3 katlı binadaki dairede 5 Ocak Pazar günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Gülnaz Adal (45) ve eşi Vedat Adal(44) akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Eşini öldüren katil 500 kilometre yol gidip 1 kişiyi de ağır yaraladı

Tartışma bir süre sonra sona erdi. TIR şoförlüğü yapan Vedat Adal gece saatlerinde uyuyan eşi Günaz Adal’ın yanındaki silahla başına ateş ederek evden kaçtı. O sırada evde bulunan oğulları Y. Adal durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülnaz Adal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşini öldüren katil 500 kilometre yol gidip 1 kişiyi de ağır yaraladı

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500 KİLOMETRE YOL KATEDİP İZMİR'E GİTTİ

Silahlı saldırgan koca olayın eşi ülnaz Adal'ı silahla öldürdükten sonra 500 kilometre yol katetti. İzmir'e giden Vedat Adal, İzmir’de de 1 kişiyi silahla ağır yaraladı. Silahlı saldırgan saldırıdan sonra olay yerinden kaçtı. Annesi, babası tarafından öldürülen Y. Adal'ın ise olaydan sonra ifadesinin alındığı öğrenildi. Polis ekipleri ise saldırgan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Eşini öldüren katil 500 kilometre yol gidip 1 kişiyi de ağır yaraladı

Eşini öldüren katil 500 kilometre yol gidip 1 kişiyi de ağır yaraladı


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#Cinayet#İstanbul#İzmir

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