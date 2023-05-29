EÅŸini Ã¶ldÃ¼ren kadÄ±n, susma hakkÄ±nÄ± kullandÄ±

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Burdur merkeze baÄŸlÄ± DÃ¼ÄŸer kÃ¶yÃ¼nde oturan 10 yÄ±llÄ±k evli, 3 Ã§ocuk sahibi AyÅŸe ve Ä°smail IÅŸÄ±k Ã§ifti arasÄ±nda dÃ¼n sabah saatlerinde tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. HenÃ¼z bilinmeyen nedenle Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda AyÅŸe IÅŸÄ±k, evde bulunan 'Ã§ift kÄ±rma' diye tabir edilen av tÃ¼feÄŸiyle eÅŸine ateÅŸ etti. Ä°smail IÅŸÄ±k vÃ¼cuduna isabet eden saÃ§malarla yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ni arayan AyÅŸe IÅŸÄ±k, eÅŸini vurduÄŸunu sÃ¶yleyerek, ambulans istedi. Adrese saÄŸlÄ±k ve jandarma ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde Ä°smail IÅŸÄ±k'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. IÅŸÄ±k'Ä±n cenazesi savcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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AyÅŸe IÅŸÄ±k ise gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak HacÄ±lar Jandarma Karakolu'na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Jandarmada ifade vermeyen AyÅŸe IÅŸÄ±k, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. AyÅŸe IÅŸÄ±k, savcÄ±lÄ±k sorgusunda ve tutuklanma istemiyle sevk edildiÄŸi sulh ceza hakimliÄŸinde de susma hakkÄ±nÄ± kullandÄ±. AyÅŸe IÅŸÄ±k, 'kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan tutuklanarak, Burdur E Tipi KapalÄ± Cezaevi'ne konuldu.

Ã–te yandan, Ä°smail IÅŸÄ±k'Ä±n cenazesinin bugÃ¼n Ã¶ÄŸle vakti DÃ¼ÄŸer kÃ¶yÃ¼nde topraÄŸa verileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Ã‡iftin Ã§ocuklarÄ± ise yakÄ±nlarÄ±na teslim edildi.

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